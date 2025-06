Nasce la nuova Italia | idea Prandelli come direttore tecnico di tutte le nazionali azzurre

Un nuovo capitolo si apre per il calcio italiano: con l’arrivo di Prandelli come direttore tecnico di tutte le nazionali azzurre, nasce una strategia ambiziosa per rilanciare il movimento. La trattativa è avviata e vede protagonisti ringhio, Gigi, Bonucci, Barzagli e forse Zambrotta, unendo esperienza e talento. Nel progetto di Gravina, il ritorno di Prandelli mira a creare un collegamento solido tra Club Italia e le giovanili, dando nuova linfa alla nostra cantera.

