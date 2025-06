Nasce la CER Amalfi, la prima comunità energetica rinnovabile della Costiera, un progetto rivoluzionario che unisce cittadini, istituzioni e imprese in un’alleanza per un futuro più sostenibile. Promossa dal Comune di Amalfi con il supporto del Sindaco Daniele Milano, questa iniziativa favorisce la condivisione di impianti e risorse energetiche pulite, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo l’autosufficienza. È un passo importante verso un’economia verde e condivisa, e il futuro si costruisce oggi.

È stata costituita ufficialmente la “ CER Amalfi”, la Comunità Energetica Rinnovabile promossa dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano. Un’aggregazione tra cittadini, pubbliche amministrazioni locali e piccole e medie imprese – prevista dalla Direttiva Europea RED II 20182001UE – finalizzata alla condivisione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, con una infrastruttura tecnologica abilitante in direzione di uno scenario energetico basato sulla generazione distribuita e sullo sviluppo di energia a chilometro zero. Auto-consumo termico ed elettrico e produzione di energia da fonti rinnovabili, quindi: ancora una volta il Comune di Amalfi, con scelte amministrative avveniristiche, si pone in prima linea con azioni a sostegno della transizione ecologico, al risparmio e alla sostenibilità energetica ed ambientale. 🔗 Leggi su Zon.it