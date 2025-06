Napoli visite mediche De Bruyne | delirio a Villa Stuart | VIDEO CMIT

Un'onda di entusiasmo travolge Napoli e Roma, con il mondo del calcio che si ferma per un evento epocale: l’arrivo di Kevin De Bruyne in Italia. Tra caos, tifosi infuriati e momenti di pura adrenalina, il centrocampista belga si prepara a scrivere una nuova pagina della sua carriera. Le visite mediche a Villa Stuart sono solo l'inizio di un'avventura che potrebbe cambiare le sorti del club azzurro. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa emozionante trattativa.

Caos tra Fiumicino e Villa Stuart per il nuovo colpo del club azzurro: il centrocampista belga è sbarcato in Italia, ecco le prime immagini Giovedì 12 giugno il Napoli prova a riscrivere la propria storia. Kevin De Bruyne sbarca in Italia per svolgere le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, dove ad attenderlo sono decine e decine di tifosi pronti a fotografarlo e farsi un selfie. Kevin De Bruyne a Villa Stuart per le visite mediche (Calciomercato.it) L’ex centrocampista del Manchester City è pronto ad unirsi al club azzurro per le prossime due stagioni. Stando a quanto raccolto da Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli, visite mediche De Bruyne: delirio a Villa Stuart | VIDEO CM.IT

In questa notizia si parla di: stuart - villa - napoli - visite

Napoli, arriva il primo acquisto: visite mediche a Villa Stuart e poi firma (VIDEO) - Napoli accelera il mercato: il primo acquisto si concretizza con le visite mediche a Villa Stuart, pronti alla firma.

Kevin #DeBruyne è arrivato a Villa #Stuart per svolgere le visite mediche di rito con il #Napoli, una volta finite firma e annuncio ufficiale. [@DiMarzio] Vai su X

KEVIN DE BRUYNE SARÀ UN NUOVO GIOCATORE DEL NAPOLI!! Il centrocampista belga sosterrà domani le visite mediche a Villa Stuart e firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno! Secondo voi, è il colpo più importante dell’era Aureli Vai su Facebook

De Bruyne al Napoli è realtà: arrivo in Italia e visite mediche a Villa Stuart; Napoli, De Bruyne è arrivato a Villa Stuart: visite mediche in corso; Calciomercato Napoli, De Bruyne arrivato a Villa Stuart per le visite: folla di tifosi per il centrocampista.

De Bruyne al Napoli, le news in diretta: il belga è a Villa Stuart per le visite mediche, poi la firma Riporta fanpage.it: De Bruyne è arrivato in Italia per le visite mediche con il Napoli: tutti gli aggiornamenti sulla prima giornata in azzurro del calciatore belga ...