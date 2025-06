Napoli trattativa aperta per la prima cessione | si è proposto un club spagnolo

Il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina di mercato con una possibile cessione ufficiale, coinvolgendo un club spagnolo in trattative serrate. Dopo aver rinforzato la rosa con De Bruyne e Marianucci, i partenopei puntano ora a consolidare il progetto sportivo, valutando opportunità strategiche. La questione è calda e potrebbe presto svelarsi: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa in corso.

Gli azzurri potrebbero presto dare inizio a una trattativa legata alla prima cessione ufficiale: dialoghi serrati con un club spagnolo Il Napoli è re del mercato in questa prima fase di giugno. Dopo aver ufficializzato il colpo da sogno De Bruyne e portato a termine anche l'arrivo di Marianucci, la dirigenza partenopea continua a lavorare. In pole i nomi di Musah per il centrocampo e quello di Juanlu Sanchez per la fascia destra, come rincalzi per ampliare la rosa. Restano sullo sfondo anche profili come Beukema, Nusa e Darwin Nuñez sui quali, però, le trattative non sono ancora in fase avanzata.