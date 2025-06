Napoli su Lookman intreccio con l’Atalanta | la colpa è della Juve

Il calcio italiano si infiamma con un intreccio di mercato che coinvolge Napoli, Atalanta e Juventus, al centro del quale spicca Ademola Lookman. Dopo il trionfo scudetto, gli azzurri puntano a consolidare il loro primato, ma le recenti mosse di mercato e i rumors sul futuro di Lookman aprono scenari sorprendenti. Con Conte alla guida e obiettivi ambiziosi, il panorama calcistico italiano si prepara a nuove svolte: tutto può succedere, anche un sorprendente colpo di scena.

Atalanta, Juventus e Napoli sono al centro di un possibile intreccio di mercato clamoroso: c'entra anche Ademola Lookman Il Napoli non smette di sognare. Dopo la vittoria dello Scudetto, oggi è il Kevin De Bruyne day: il belga a breve sarà ufficializzato come il primo grande colpo di mercato degli azzurri. Mister Antonio Conte, però, vuole altri fuoriclasse per confermarsi in Italia e per competere in maniera importante in Europa. Il d.s. Giovanni Manna è al lavoro per aggiungere altri top player tra le fila dei Campioni d'Italia. Dalla Serie A, più precisamente dall'Atalanta, potrebbe arrivare Ademola Lookman, che da tempo figura in cima al taccuino del direttore sportivo al servizio di Aurelio De Laurentiis.