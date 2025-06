Napoli su Juanlu Sanchez e Marc Pubill chi sono gli obiettivi di Conte | ruolo e cifre

Il Napoli si prepara a rafforzare la rosa con obiettivi ambiziosi: Juanlu Sánchez e Marc Pubill, talenti spagnoli, sono al centro del mirino di Conte. Ma chi sono davvero questi giocatori, quali ruoli ricoprono, e quanto costano le operazioni? La strategia del club azzurro sembra puntare su giovani promesse per un futuro di successo, e i dettagli delle cifre e degli obiettivi si stanno rapidamente delineando, aprendo nuove sfide e opportunità sul mercato.

Gli azzurri, attraverso Giovanni Manna, hanno portato avanti un blitz nella giornata di oggi per un doppio colpo dalla Spagna: i costi delle operazioni Il Napoli è scatenato. Nella giornata dedicata a Kevin De Bruyne il direttore sportivo Giovanni Manna non era a Roma. Uno dei grandi artefici di un'operazione di mercato storica, è volato in Spagna per chiudere il prima possibile un doppio colpo in entrata. Se da un lato, la società ha ufficializzato un affare leggendario, portando in rosa un 33enne, dall'altra parte l'occhio sui giovani è apertissimo, con due classe 2003 nel mirino.

Chi è Juanlu Sanchez, il terzino destro del Siviglia che ha stregato il Napoli - In un contesto di mercato infuocato, Juanlu Sánchez, il talento del Siviglia, ha catturato l’attenzione del Napoli, desideroso di rinforzare la propria rosa.

