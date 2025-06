Napoli su Beukema il Bologna resiste | richiesti 30 milioni possibile inserimento di Zanoli

Il calciomercato infiamma Napoli e Bologna, con Sam Beukema al centro delle attenzioni azzurre. Il difensore olandese sogna di approdare in Champions League, ma il Bologna resiste: chiedono 30 milioni e valutano l’inserimento di Zanoli per blindare la trattativa. La sfida tra i club promette emozioni e colpi di scena, mentre i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi che potrebbero cambiare le sorti della loro squadra.

