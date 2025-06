Napoli scatenato grosso obiettivo in difesa | Conte lo ha citato molte volte

Napoli scatenato e determinato a rafforzare la propria difesa: Antonio Conte ha più volte citato un nome tra i primi obiettivi di mercato, e gli azzurri sono pronti ad accontentarlo. La squadra sta vivendo un periodo d’oro, con vittorie e sogni sempre più grandi. E mentre il cuore dei tifosi batte forte per questa avventura, la dirigenza lavora senza sosta per continuare a scrivere la storia del club. La passione non si ferma qui.

Il mister leccese ha messo un nome tra i primissimi obiettivi per la difesa: gli azzurri vorrebbero provare ad accontentarlo sul mercato Continua il periodo d’oro del Napoli, che non intende fermarsi. La squadra allenata da Antonio Conte sta facendo vivere delle giornate indimenticabili ai propri tifosi. Dalla conquista dello scudetto, alla festa con il pullman scoperto, all’acquisto di Kevin De Bruyne. Una crescita costante di gioie ed emozioni, che viaggiano parallelamente alla costruzione di una rosa solida e forte. Il mercato azzurro, infatti, è partito fortissimo e con largo anticipo. Mai più gli errori della scorsa estate o di gennaio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli scatenato, grosso obiettivo in difesa: “Conte lo ha citato molte volte”

In questa notizia si parla di: napoli - difesa - conte - scatenato

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

NAPOLI SCATENATO SUL MERCATO "Conte ha chiesto rinforzi, De Laurentiis glieli sta portando uno dopo l'altro." Giornata intensa per il Napoli, che piazza tre colpi e sogna il poker: Marianucci ha sostenuto le visite mediche, De Bruyne è ormai un giocatore Vai su Facebook

Sky - Napoli scatenato anche in difesa, ci sono 3 nomi in pole position; Conte ha stravolto tutto, De Laurentiis scatenato: mercato Napoli da almeno 200 milioni!; Festa scudetto Napoli, scatenato anche Conte che stappa lo champagne | VIDEO.

Conte ha stravolto tutto, De Laurentiis scatenato: mercato Napoli da almeno 200 milioni! Si legge su tuttosport.com: La Serie A (vinta per la prima volta nell’era dei tre punti da una squadra reduce dal 10° posto), la città di Napoli, che un tempo lo considerava il ...