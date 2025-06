Napoli Sanchez ha accettato | in arrivo intesa definitiva per il trasferimento affare da 15-20 milioni di euro

Il Napoli si prepara a rinforzare ulteriormente la propria rosa con un colpo di mercato di grande spessore: Juanlu Sanchez ha accettato l’offerta, e l’intesa definitiva per il suo trasferimento si avvicina tra le parti. Dopo le trattative già chiuse per De Bruyne, Marianucci e Musah, ora il club partenopeo si appresta ad aggiungere un altro tassello importante alla propria rosa. Un investimento da 15-20 milioni di euro che promette di fare la differenza in questa sessione di mercato.

La SSC Napoli sta per definire l'ennesimo colpo di mercato. Dopo aver chiuso le trattative per De Bruyne e Marianucci e praticamente definita quella di Musah del Milan, il dirigente partenopeo Giovanni Manna sarebbe ad un passo dal perfezionare anche il trasferimento in Campania di Juanlu Sanchez.

Napoli, si lavora per chiudere De Bruyne: famiglia del calciatore favorevole al trasferimento in Campania - Napoli lavora per portare Kevin De Bruyne in azzurro, con la famiglia del calciatore favorevole al trasferimento in Campania.

Juanlu-Napoli, Romano: Accordo con il calciatore, ecco la distanza con il Siviglia; Moretto – Il Villareal presenterà offerta al Napoli per Rafa Marin, il difensore ha accettato la destinazione; Dalla Francia: «Areola ha accettato il Napoli».

