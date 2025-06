Napoli punta sull?economia della cultura | Mercoledì il convegno del Mattino

Napoli, città dai mille volti, si prepara a brillare nel panorama internazionale: dal calcio alla musica, passando per l’economia culturale. Con il convegno del mattino del 26 marzo, si evidenzia come questa metropoli stia puntando forte sulla valorizzazione delle sue risorse creative per rilanciare l’intera città. Un investimento che promette di trasformare Napoli in un polo culturale di eccellenza, capace di attrarre turismo e opportunità. La svolta parte proprio da qui.

Napoli campione nel calcio, Napoli dell?overtourism, Napoli che aspetta la coppa del mondo. Ma anche, se non soprattutto, Napoli città della musica: per produzione, per calendario dei.

«Vogliamo fare di Napoli una grande protagonista della cultura mondiale», dice ad un certo punto il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. Ed in effetti l’apertura, ieri mattina, della conferenza Unesco «Patrimonio Culturale nel 21° secolo», nella solennità d Vai su Facebook

