Napoli pronto a sostituire Rrahmani | occhi puntati su Chalobah

Il Napoli si prepara a rinnovare il suo reparto difensivo, con l’obiettivo di mantenere alti gli standard di eccellenza. Mentre Amir Rrahmani rischia di partire per un’offerta allettante dall’Arabia Saudita, la dirigenza azzurra non resta a guardare: occhi puntati su Chalobah, giovane talento che potrebbe rappresentare la nuova sicurezza della linea difensiva partenopea. La sfida è aperta: il futuro del Napoli si gioca anche qui.

Il Napoli è al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, non solo per nuove acquisizioni, ma anche per gestire eventuali partenze. Amir Rrahmani, pilastro difensivo azzurro, sarebbe fortemente tentato da un'offerta in arrivo dall'Arabia Saudita, definita molto generosa. Una proposta che ha acceso il dibattito all'interno della dirigenza partenopea Con i dubbi sulla .

Napoli Cagliari 0-0 LIVE: Sherri salva su Rrahmani! - Allo Stadio Maradona, il match tra Napoli e Cagliari si conclude 0-0, con interventi decisivi come quello di Sherri su Rrahmani.

Addio Rrahmani, arriva lui al Napoli! L'IPOTESI: shorturl.at/vozWW Vai su Facebook

Calcio Serie A: Venezia-Napoli 0-0; Rrahmani: «Nessuna pressione del Napoli per la Nazionale, la traduzione corretta è preoccupato; Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Conte cambia modulo, Raspadori dal 1', Baroni conferma Pedro.

