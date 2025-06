Napoli pressing costante da 40 milioni | la richiesta di Conte

Il Napoli non si ferma e continua a spingere con decisione sul mercato, puntando forte su un top player molto apprezzato da Antonio Conte. Con una richiesta di 40 milioni di euro, il club azzurro è determinato a chiudere l’affare e rinforzare la rosa per affrontare la nuova stagione. La strategia del club partenopeo promette di riservare grandi novità , segnando un nuovo capitolo di ambizioni e successi.

Il Napoli è in pressing costante su un top player che piace tantissimo al mister Antonio Conte: servono 40 milioni di euro per chiudere l’affare Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è scatenato sul mercato. Quest’oggi è il giorno del primo acquisto ufficiale della nuova stagione. È infatti atterrato a Fiumicino per sostenere le visite mediche il fuoriclasse Kevin De Bruyne, che firmerà il contratto che lo legherà agli azzurri per almeno i prossimi due anni. Nonostante ciò, il bello deve ancora venire. Nei prossimi giorni, i tifosi partenopei si aspettano che vengano chiusi anche altri colpi importanti in entrata, viste le intenzioni del patron di rinforzare in maniera importante la rosa a disposizione di mister Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, pressing costante da 40 milioni: la richiesta di Conte

Inter e Napoli in pressing su Jonathan David: i nodi da sciogliere sono due | CM.IT - L'estate calcistica si preannuncia intensa per Inter e Napoli, non solo sul campo ma anche sul mercato.

CDS - Pressing dell'Al-Qadisiya per Anguissa, il Napoli chiede 20 milioni

CDS - Pressing dell’Al-Qadisiya per Anguissa, il Napoli chiede 20 milioni Lo riporta napolimagazine.com: Il Corriere dello Sport parla del possibile futuro dell'azzurro Anguissa: “Lui di scudetti ne ha vinti due e forse anche per questo cresce l’idea dell’addio.