Napoli non solo De Bruyne | gli obiettivi per rinforzare il centrocampo di Conte

Il Napoli si prepara a un’estate di grandi mosse di mercato, puntando non solo su Kevin De Bruyne ma anche su altri obiettivi strategici per rafforzare il centrocampo e tornare protagonista in Italia e in Europa. Con Antonio Conte alla guida e Giovanni Manna al lavoro, i tifosi azzurri possono aspettarsi una campagna acquisti ricca di sorprese e colpi importanti. Rimanete con noi per scoprire tutte le novità e gli sviluppi più caldi.

Il calciomercato del Napoli non si ferma a Kevin De Bruyne. Il ds Manna lavora a stretto contatto con Antonio Conte per rinforzare soprattutto la linea mediana azzurra. Kevin De Bruyne ma non solo. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, lavora a stretto contatto con Antonio Conte, con l'obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico salentino in vista della prossima stagione.

