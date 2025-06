Napoli l’ufficialità fa impazzire tutti | ecco Kevin De Bruyne

Il Napoli ha fatto esplodere di gioia i suoi tifosi con un colpo da maestro: l’arrivo di Kevin De Bruyne a parametro zero. Dopo settimane di attesa, il trequartista belga ha ufficialmente firmato e si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in azzurro. L’emozione è palpabile: la sfida ora è conquistare nuovi trionfi sotto il Vesuvio. La passione può solo aumentare, perché questa avventura promette grandi emozioni e successi memorabili.

Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Kevin De Bruyne a parametro zero: un colpo storico per il club partenopeo e la Serie A Kevin De Bruyne è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo tanta attesa, all’ombra del Vesuvio è arrivata l’ufficialità. Questa mattina, il trequartista belga è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, a Roma, per poi recarsi a Villa Stuart. Lì ha sostenuto le visite mediche per circa tre ore, poi è andato via in direzione casa di Aurelio De Laurentiis. Il tweet di De Laurentiis è arrivato: De Bruyne è del Napoli. De Bruyne ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it