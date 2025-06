Napoli la tassa sui morti da 360€ fa infuriare tutti Le proteste dei concessionari dei templi di cremazione

A Napoli, la recente tassa sui morti da oltre 3,6 milioni di euro ha scatenato proteste tra i concessionari dei templi di cremazione, indignati per le nuove norme sul trasporto delle salme fuori città e il rientro delle urne cinerarie. La misura, che mira a regolamentare un settore delicato, ha sollevato un vespaio di polemiche, mettendo in discussione equilibri e diritti di una comunità già fragile. È un tema che non può essere ignorato.

La delibera del Comune riguarda il trasporto delle salme fuori città per la cremazione e il rientro delle urne cinerarie. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Napoli, la "tassa sui morti" da 360€ fa infuriare tutti. Le proteste dei concessionari dei templi di cremazione

In questa notizia si parla di: cremazione - napoli - tassa - morti

Cremazione, protestano i concessionari: “Dal Comune di Napoli tassa sui morti” - Una polemica infuocata scuote il cuore di Napoli, dove i concessionari dei templi di cremazione protestano contro la tassa sui decessi imposta dal Comune.

Concessionari templi cremazione: “Trasporto salme, dal Comune di Napoli tassa sui morti” Vai su X

Protesta concessionari templi cremazione, 'tassa sui morti'. Documento contro decisione Napoli su costi per trasporto salme #ANSA Vai su Facebook

Cremazione, protestano i concessionari: “Dal Comune di Napoli tassa sui morti”; Tassa da 360 euro sulla cremazione dei morti fuori provincia: monta la rabbia dei concessionari; Cremazione, protestano i concessionari: 'Dal Comune di Napoli tassa sui morti'.

Protesta concessionari templi cremazione, 'tassa sui morti' Secondo ansa.it: Non si risana il bilancio sulle spalle dei morti e sul dolore dei vivi".