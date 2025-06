Napoli inserimento di un altro club per Musah | la situazione

Musah sarà un giocatore ambizioso e dinamico, pronto a portare energia e talento nel cuore della mediana partenopea. La presenza di un nuovo club nel panorama delle pretendenti rende ancora più incerta e avvincente questa trattativa, che potrebbe rivoluzionare gli equilibri del mercato italiano e internazionale. La sfida tra Napoli e le altre squadre interessate aggiunge un ulteriore fascino a questa operazione, che promette sorprese e colpi di scena.

Il centrocampista nel mirino di una squadra inglese: i dettagli. L'interesse del Napoli nei confronti di Yunus Musah è concreto. Il centrocampista del Milan piace alla dirigenza partenopea, che nelle ultime ore ha accelerato per strapparlo ai rossoneri e portarlo in città fin da subito. In via di definizione l'affare con il club milanese, che nonostante le richieste alte non sembra destinato a complicarsi particolarmente. Musah sarà un giocatore del Napoli, manca sempre meno. Napoli, Musah nel mirino di un club inglese. Nelle ultime ore, però, Sky Sport sta riportando un tentativo di affondo da parte di un altro club, che vuole provare ad inserirsi nella trattativa.

Calciomercato Napoli, trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra. Arriva subito l’indiscrezione - Il calciomercato del Napoli si accende con una trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra, un colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa partenopea.

