Napoli in pressing per Lucca | ora gli azzurri in vantaggio rispetto al Milan Tmw

Napoli si fa avanti con decisione per Lorenzo Lucca, uno dei nomi più caldi del mercato di Serie A. Con 12 gol in campionato, l’attaccante dell’Udinese è nel mirino di grandi club come il Milan, ma gli azzurri sembrano avere un vantaggio decisivo. La trattativa è in fase calda, e il Napoli punta a chiudere al più presto per assicurarsi le prestazioni di un talento promettente che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione.

Lorenzo Lucca è uno dei nomi di mercato della Serie A in vista della prossima stagione. Con l'Udinese quest'anno l' attaccante ha segnato 12 gol in campionato. Napoli e Milan sono interessati, ma gli azzurri sembrerebbero in vantaggio. Il Napoli vuole trovare un accordo definitivo per Lucca. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb: In fase calda la trattativa fra il Napoli e l'Udinese per Lorenzo Lucca. Il centravanti della Nazionale piace anche al Milan di Massimiliano Allegri, ma al momento il Napoli sembra essere più avanti con Manna che ha alzato il pressing per provare a trovare gli accordi definitivi e regalare così ad Antonio Conte un importante sostituto di Romelu Lukaku, anche nell'ottica delle rotazioni fra campionato e Champions League.

