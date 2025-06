Napoli è il giorno di De Bruyne | tutti i dettagli dell' affare

Napoli si appresta a scrivere una nuova pagina di storia con l’arrivo di Kevin De Bruyne, il fuoriclasse belga che sta per vestire la maglia azzurra. Dopo settimane di trattative e dettagli definiti, il trasferimento è ormai cosa fatta: il calciatore si prepara a sostenere le visite mediche a Roma. Un colpo da leoni che promette di rivoluzionare il nuovo ciclo partenopeo e accendere l’entusiasmo dei tifosi.

Napoli, 12 giugno 2025 - Dopo tanta attesa, il grande giorno sembra essere arrivato: gli ultimi dettagli sono stati limati e Kevin De Bruyne è a un passo dal diventare un giocatore del Napoli. Limati gli ultimi dettagli sui diritti d'immagine, il fuoriclasse belga è pronto a sbarcare nella mattinata di giovedì 12 giugno a Roma per sostenere le visite mediche di rito a Villa Stuart, dove appena due giorni fa si era visto per il medesimo motivo Luca Marianucci. Dopo che tutte le formalità saranno state espletate, gli azzurri sono pronti a ufficializzare i primi due colpi del mercato post scudetto, ai quali aggiungere il blitz per accaparrarsi Yunus Musah. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net