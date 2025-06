Napoli è il giorno di De Bruyne | atterrato a Roma ora le visite mediche

Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia con l’arrivo di Kevin De Bruyne. Alle prime luci dell’alba, il fuoriclasse belga ha fatto il suo ingresso a Roma, portando con sé speranze e entusiasmo per i tifosi azzurri. Ora, il passo successivo: le visite mediche per ufficializzare questa straordinaria operazione di mercato. Il sogno diventa realtà, e il Napoli si appresta a scrivere un futuro luminoso con il suo nuovo campione.

Tempo di lettura: 2 minuti È il giorno di Kevin De Bruyne. Alle ore 9:06 il fuoriclasse belga è atterrato al Terminal 5 dell’ aeroporto di Fiumicino, accompagnato dal padre e da alcuni collaboratori. Un momento atteso da giorni dai tifosi del Napoli, che adesso possono davvero iniziare a sognare: la stella del Manchester City è in Italia per diventare, a tutti gli effetti, un nuovo calciatore azzurro. Subito dopo lo sbarco, De Bruyne si è diretto verso la clinica Villa Stuart, storica sede delle visite mediche per i nuovi acquisti del Napoli. Fin dalle prime ore del mattino, fuori dalla struttura romana, si sono radunati i primi tifosi partenopei, armati di sciarpe e bandiere, pronti ad accogliere il campione con cori ed entusiasmo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it