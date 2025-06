Napoli è il De Bruyne day ma Manna è inarrestabile | due colpi chiusi ed un terzo in dirittura

Il 12 giugno 2025, Napoli si trasforma nel palcoscenico di un evento epocale: il KDB-Day. Kevin De Bruyne, il fuoriclasse che ha conquistato ogni trofeo, approda in Italia tra l’entusiasmo dei tifosi e le visite mediche. Ma Manna, agente astuto e determinato, non resta a guardare: con due colpi già chiusi e un terzo in cantiere, il mercato partenopeo accelera senza sosta verso una nuova era di successi.

