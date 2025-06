Napoli è fatta anche per il terzo acquisto estivo | in arrivo Musah del Milan le cifre del trasferimento

Il mercato estivo del Napoli si infiamma con un colpo da 232 milioni di euro, e l’ultimo tassello è Musah dal Milan. Dopo Marianucci e De Bruyne, la squadra azzurra si prepara a rafforzarsi ulteriormente, puntando su giovani talenti e grandi nomi. La trattativa è ormai ai dettagli finali: scopriamo le cifre e i retroscena di questa operazione in grande stile.

La SSC Napoli, in questi primi giorni di giugno, è letteralmente scatenato, con il dirigente Giovanni Manna che ha già ufficializzato gli acquisti di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne. Il club azzurro, però, non vuole fermarsi e per questo ha già definito il prossimo acquisto: Musah dal Milan. La trattativa è ormai definita e . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - fatta - terzo - acquisto

Calciomercato Napoli, è fatta per l'arrivo di De Bruyne: visite mediche nei prossimi giorni - Il Napoli è pronto a stupire con l'arrivo di Kevin De Bruyne, un colpo che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione.

ULTIM'ORA SKY - Terzo colpo del Napoli, è fatta! LE CIFRE: https://shorturl.at/N6XSY Vai su Facebook

Calciomercato Napoli: chiusi i primi 2 acquisti ed è pronto anche il 3°; Biglietti Napoli-Inter: info e prezzi per il big match di marzo; Kvaratskhelia celebrato in Francia come terzo miglior acquisto invernale del Psg: ecco la top 15.

Napoli, è fatta anche per il terzo acquisto estivo: in arrivo Musah del Milan, le cifre del trasferimento Lo riporta dailynews24.it: La SSC Napoli, in questi primi giorni di giugno, è letteralmente scatenato, con il dirigente Giovanni Manna che ha già ufficializzato gli acquisti di Luca ...