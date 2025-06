Napoli-De Bruyne l' intervista a Giuseppe Visone | Kevin come Ronaldo è un acquisto storico

Nel cuore di Napoli, l’attesa per il grande acquisto di Kevin De Bruyne si fa sempre più palpabile. Giuseppe Visone, protagonista di un’intervista esclusiva, svela dettagli emozionanti e anticipazioni su questa mossa storica, paragonandola a quella di Ronaldo. Mentre le voci corrono veloci, lui apre uno spiraglio, confermando che l’arrivo dell’ex stella del Belgio potrebbe scrivere una nuova pagina di gloria azzurra. Restate sintonizzati: il mercato partenopeo è in fermento!

«Se mi sta chiamando per avere notizie sulle mie indagini e sui processi non posso dirle niente, ma se è per l?arrivo di De Bruyne al Napoli possiamo parlarne volentieri»:. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli-De Bruyne, l'intervista a Giuseppe Visone: «Kevin come Ronaldo è un acquisto storico»

In questa notizia si parla di: napoli - bruyne - intervista - giuseppe

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

In attesa di vederlo in azzurro arrivano i primi scatti di De Bruyne in tenuta SSC Napoli Possiamo dirlo, quel logo gli dona tanto SSC Napoli #SSCNapoli #KevinDeBruyne Vai su Facebook

Napoli-De Bruyne, l'intervista a Giuseppe Visone: «Kevin come Ronaldo è un acquisto storico»; Boccia, blitz della Finanza. Verifiche su tre università: «Sospetti sulla sua laurea»; Dries Mertens torna a parlare del Napoli. E su Kevin De Bruyne....

Napoli-De Bruyne, l'intervista a Giuseppe Visone: «Kevin come Ronaldo è un acquisto storico» Segnala ilmattino.it: «Se mi sta chiamando per avere notizie sulle mie indagini e sui processi non posso dirle niente, ma se è per l’arrivo di De Bruyne al Napoli possiamo parlarne ...