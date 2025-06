Napoli De Bruyne a Roma | visite mediche a Villa Stuart

Napoli si prepara ad accogliere Kevin De Bruyne, il fuoriclasse belga che sta per ufficializzare il suo trasferimento dal Manchester City al club partenopeo. Arrivato a Roma per le visite mediche presso Villa Stuart, De Bruyne è pronto a firmare il contratto e iniziare una nuova avventura che potrebbe rivoluzionare la Serie A. L’attesa è finita: l’addio ai Citizens è quasi certo, e i tifosi del Napoli sono in trepidante attesa di vedere il loro nuovo campione in azione.

Roma, 12 giu. (askanews) – Kevin De Bruyne si prepara a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Napoli. Contratti pronti per essere firmati, con il centrocampista del Manchester City che è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche a Villa Stuart e poi mettere nero su bianco l’accordo raggiunto con il club di Aurelio De Laurentiis. Il fuoriclasse belga è arrivato stamane intorno alle 9 all’aeroporto di Fiumicino direttamente da Bruxelles per poi trasferirsi a villa Stuart dove sono in corso le visite mediche. Un vero e proprio bagno di folla per De Bruyne accolto dai tifosi del Napoli sia allo scalo romano che nella clinica di Monte Mario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

De Bruyne accolto da cori tifosi del Napoli a Villa Stuart. Il fuoriclasse belga sottoposto alle visite mediche a Roma prima di firmare il contratto. #ANSA Vai su X

DI KEVIN DE BRUYNE A VILLA STUART PER LE VISITE MEDICHE CON IL NAPOLI! Folla di tifosi che accoglie il talento belga nella clinica di Roma #DeBruyne #SSCNapoli #Rompipallone Vai su Facebook

