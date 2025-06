Napoli Darwin Nunez ha aperto alla trattativa Conte vorrebbe dal Liverpool anche Chiesa Repubblica

Il mercato del Napoli si infiamma con l’interesse in casa Liverpool: Darwin Nunez e Federico Chiesa sono i nomi caldi per rinforzare l’attacco. Conte spinge per portare entrambi alla corte partenopea, alimentando un’asta tra club pronti a contendersi due delle stelle più promettenti d’Europa. La trattativa entra nel vivo, con incontri frequenti tra le parti, e il sogno di vedere Nunez e Chiesa in azzurro si fa sempre più concreto.

Il Napoli guarda in casa Liverpool per l’attacco. Antonio Conte vorrebbe sia Darwin Nunez, che Federico Chiesa, per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Continuano i contatti per portare Nunez e Chiesa al Napoli. Repubblica scrive: Il Napoli stringe per Darwin Nunez e Federico Chiesa. I due attaccanti del Liverpool sono obiettivi concreti dei campioni d’Italia e i contatti tra le parti sono frequenti. Il centravanti uruguaiano ha rifiutato una ricca proposta dell’Al Hilal di Simone Inzaghi perché vuole restare in Europa. E ha aperto alla soluzione Napoli: Antonio Conte stravede per lui, la trattativa è già partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, Darwin Nunez ha aperto alla trattativa. Conte vorrebbe dal Liverpool anche Chiesa (Repubblica)

