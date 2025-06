Napoli che colpo! Kevin De Bruyne ha firmato il contratto che lo lega ai partenopei

Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina di storia con l’arrivo di Kevin De Bruyne, il talento belga che ha scelto i partenopei dopo un’illustre carriera al Manchester City. L’ufficialità è arrivata: il centrocampista, fresco di visite mediche a Villa Stuart, sta per firmare il contratto e iniziare questa entusiasmante avventura. La città partenopea è pronta ad accoglierlo e a vivere emozioni indimenticabili. L’avventura azzurra sta per cominciare!

ROMA, 10 GIUGNO 2025 – È ufficialmente iniziata l’avventura di Kevin De Bruyne al Napoli. Il centrocampista belga, svincolato dopo la lunga esperienza al Manchester City, ha completato questa mattina le visite mediche a Villa Stuart e si prepara a firmare il contratto che lo legherà agli azzurri per due stagioni, con opzione per un terzo anno. Atterrato a Fiumicino in mattinata, De Bruyne è giunto accompagnato dai suoi legali e agenti prima di raggiungere la clinica medica per le consuete prove di idoneità. Concluse le visite, il passo successivo è stata la firma dell’accordo, prevista nel pomeriggio direttamente a casa del presidente Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Primacampania.it