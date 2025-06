Napoli c'è il sì di Lucca | incontro per l'intesa con l'Udinese E intanto partono i contatti con Nunez

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di grandi ambizioni, con l’attenzione rivolta all’intesa con l’Udinese e i primi contatti per Nunez. L’arrivo di Kevin De Bruyne segna solo l’inizio di una strategia ambiziosa di mercato, per portare in azzurro campioni e rinforzi di livello, alimentando i sogni di una stagione da protagonista. La passione partenopea non si ferma, e il futuro si preannuncia ricco di sorprese.

Il Napoli non smette di sognare in grande. L`arrivo di Kevin De Bruyne è solo l`avvio di una campagna trasferimenti che Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan su Lucca: "Chi non vuole un top team? Scudetto al Napoli e Champions all'Inter. Ibra, Haaland e i Mondiali..." - Lorenzo Lucca, giovane talento dell'Udinese, si prepara a un'estate di grandi tentazioni. Con ambizioni di approdare a top club, il suo nome scalda le voci di mercato.

Il DS Manna scatenato sul mercato: il Napoli ha l'accordo con Ndoye! Intesa di massima trovata con lo svizzero e con il suo entourage, i contatti non si erano mai spenti dopo il tentativo dello scorso gennaio. Ora la palla passa ai due club, che si siederanno Vai su Facebook

