Napoli arriva la tassa sui morti | proteste contro il sindaco Pd

Napoli, città ricca di storia e tradizione, si trova al centro di una forte polemica: l'introduzione di una "tassa sui morti" ha scatenato proteste tra cittadini e opposizioni. Con una delibera comunale che impone 360 euro per il trasporto delle salme fuori città e il rientro delle urne cinerarie, il sindaco Gaetano Manfredi si trova sotto il fuoco di fila. La domanda ora è: quale sarà il futuro di questa controversa decisione?

