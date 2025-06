Napoli arriva De Bruyne piace Musah Anguissa in bilico| Come cambia il centrocampo di Conte

L'ebbrezza del secondo Scudetto in tre anni è già alle spalle, e il Napoli di Antonio Conte guarda avanti con ambizione. La rivoluzione a centrocampo sta prendendo forma: l’arrivo di Kevin De Bruyne, ormai imminente, promette qualità e leadership, mentre Yunus Musah potrebbe diventare il nuovo volto della mediana partenopea. Questi movimenti sono strettamente legati alla strategia del tecnico, pronta a trasformare il Napoli in una squadra ancora più competitiva e affamata di successi.

L'ebbrezza del secondo Scudetto in tre anni è già alle spalle, il Napoli di Antonio Conte è proiettato al futuro. E il futuro parla di una rivoluzione a centrocampo. Il primo colpo è servito: Kevin De Bruyne ha trovato l'accordo definitivo e giovedì arriverà in Italia per le visite mediche. Ma non è finita qui, perché il club sta per chiudere un secondo, importante acquisto in mediana: Yunus Musah dal Milan. Questi movimenti sono strettamente legati al futuro di Frank Anguissa, tentato dalle sirene arabe, e disegnano una mediana completamente nuova, costruita per dominare su quattro fronti. Una lavagna tattica che mostra un centrocampo a tre con le possibili nuove formazioni De Bruyne e Musah: il confronto tra i due nuovi colpi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli arriva De Bruyne, piace Musah. Anguissa in bilico| Come cambia il centrocampo di Conte

In questa notizia si parla di: napoli - bruyne - musah - anguissa

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Anguissa è ancora deciso a lasciare Napoli. Se va via, il club punterà sullo scozzese Ferguson Conte avrebbe così un centrocampo a forti tinte scozzesi con McTominay e Gilmour. Oltre a De Bruyne. Musah sarebbe il primo panchinaro per le mezze ali. Vai su X

DOPPIO COLPO A CENTROCAMPO Dopo De Bruyne, il Napoli sta chiudendo anche per Musah. Le cifre dell'affare Vai su Facebook

Fatta per De Bruyne, Musah vicino e la situazione di Anguissa: come cambia il centrocampo del Napoli; Napoli, è fatta per De Bruyne, ora Musah e Ferguson nel mirino della società azzurra; Il Napoli ha appena rifiutato un'offerta per Anguissa: le cifre.

Il Napoli non si ferma a Musah e De Bruyne? C'è un terzo centrocampista che piace tanto a Conte msn.com scrive: Il Napoli sta per definire gli arrivi di Kevin De Buyne (svincolato) e Yunus Musah: tra oggi e domani, le due operazioni potrebbero essere concluse.