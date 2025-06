Napoli addio Mazzocchi? Spunta l’interesse di un club italiano

Napoli dice addio a Mazzocchi: il terzino napoletano si inserisce nel mirino di un club italiano per una nuova avventura in Serie A. La corsa alle trattative estive scalda i motori, e mentre il mercato in entrata infiamma gli entusiasmi, le uscite diventano fondamentali per rafforzare la rosa. La dirigenza partenopea sta studiando ogni mossa, e l’interesse di un club italiano potrebbe essere il primo passo verso un nuovo capitolo nella carriera del giovane talento. Conoscere i dettagli è fondamentale per capire il futuro di Mazzocchi e il volto del calcio

Il terzino napoletano verso una nuova avventura, dalla Serie A ci provano: i dettagli. Se da un lato il mercato in entrata è quello che tiene accesi i riflettori sull'estate del Napoli, dall'altra a che quella in uscita deve essere alimentato. La dirigenza partenopea ha in mente un piano ben preciso per costruire una rosa competitiva, e questo prevede anche una serie di addii.Come rivelato dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, tra i nomi in uscita ci potrebbe essere anche quello di Pasquale Mazzocchi. Napoli, Mazzocchi verso il Cagliari: la situazione. Sulle sue tracce il Cagliari, che potrebbe salutare Zortea in questa sessione di mercato.

