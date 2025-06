Myrta Merlino la richiesta di Lucio Presta come buonuscita da Pomeriggio Cinque

deciso di non proseguire con il progetto, lasciando così Myrta Merlino libera di cercare nuovi orizzonti. Dopo tante sfide e successi, il suo percorso televisivo si apre a nuovi capitoli ricchi di possibilità e innovazione. La sua determinazione e talento continueranno a far parlare di sé, perché ogni fine è solo un nuovo inizio nel mondo dello spettacolo.

Una buona uscita, in televisione, è talvolta una questione di stile. Per Myrta Merlino, che ha lasciato Pomeriggio Cinque dopo due stagioni tra molte turbolenze ma anche tante soddisfazioni, Lucio Presta aveva l’idea ambiziosa di una prima serata. Sarebbe stato un riconoscimento per l’impegno, la professionalità innegabile e, in fondo, una forma commiato per questo tempo trascorso insieme. Ma la porta si è chiusa in fretta, dato che Mediaset ha detto no. Come riporta Fanpage, pare che Pier Silvio Berlusconi sia stato irremovibile, negando l’access prime time e altre vetrine d’onore. E, quindi, la stagione di Merlino a Canale5 si chiude senza premi di consolazione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Myrta Merlino, la richiesta di Lucio Presta come buonuscita da Pomeriggio Cinque

In questa notizia si parla di: myrta - merlino - lucio - presta

Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione: ” Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi” - Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano.

Lucio Presta avrebbe chiesto una prima serata per Myrta Merlino come buonuscita da Pomeriggio Cinque. Ma da parte di Pier Silvio Berlusconi arriva un secco rifiuto Vai su Facebook

Lucio Presta vuole una prima serata per Myrta Merlino dopo l'addio a Pomeriggio Cinque, Mediaset dice no; Myrta Merlino, la richiesta di Lucio Presta come buonuscita da Pomeriggio Cinque; Tv, i numeri e gli artisti della Arcobaleno Tre di Presta che perde (anche) Bonolis.

Lucio Presta vuole una prima serata per Myrta Merlino dopo l’addio a Pomeriggio Cinque, Mediaset dice no Lo riporta fanpage.it: Per adesso, la risposta è no: niente prime time né access, probabile ritorno al mattino per la ...