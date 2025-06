Myrta Merlino brutte notizie dopo l’addio a Pomeriggio 5 | gelo in Mediaset

Dopo l’addio a Pomeriggio 5, il futuro di Myrta Merlino si dipinge di incertezza e tensione. Le voci di un possibile allontanamento dall’azienda alimentano dubbi e curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori, mentre il clima di freddezza tra la conduttrice e Mediaset sembra segnare un punto di svolta nella sua carriera televisiva. E il gelo interno pare confermare un...

News Tv. Dopo una stagione di transizione e attese, il destino televisivo di Myrta Merlino torna a far discutere. La sua uscita da Pomeriggio Cinque non è passata inosservata e le indiscrezioni sui suoi prossimi impegni stanno alimentando tensioni e speculazioni dentro e fuori Cologno Monzese. Nonostante una proposta di “commiato elegante”, qualcosa sembra essersi incrinato nei rapporti con Mediaset. E il gelo interno pare confermare un cambiamento radicale nei piani dell’azienda. Ma cosa è successo davvero? E cosa si nasconde dietro i no secchi di Pier Silvio Berlusconi? Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, Adinolfi irriconoscibile. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Myrta Merlino, brutte notizie dopo l’addio a “Pomeriggio 5”: gelo in Mediaset

