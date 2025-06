My melody e kuromi protagoniste del anime Netflix

personaggi più amati di Sanrio in un’avventura affascinante e ricca di sorprese. Con la loro carica di simpatia e personalità uniche, My Melody e Kuromi si preparano a conquistare il cuore di nuovi fan e a ridefinire il mondo degli anime dedicati ai piccoli grandi universi di Sanrio. Un appuntamento imperdibile che trasforma l’immaginario dei personaggi iconici in un’esperienza cinematografica senza precedenti.

l'uscita di "my melody & kuromi" su netflix: un nuovo capitolo nel mondo degli anime e dei personaggi sanrio. Nel panorama dell'intrattenimento dedicato ai personaggi iconici di sanrio, questa estate si distingue per l'anteprima di "My Melody & Kuromi", una nuova serie animata distribuita da Netflix. La produzione rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alle storiche apparizioni di Hello Kitty, portando sullo schermo due tra i personaggi più amati del franchise. Con una data di debutto fissata al 24 luglio, la serie promette di combinare elementi di azione, emozioni profonde e una narrazione coinvolgente destinata a catturare un pubblico globale.

