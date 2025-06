Musicultura 2025 | lo Sferisterio di Macerata si prepara a celebrare la XXXVI edizione

Il conto alla rovescia per Musicultura 2025, la celebre festa della musica italiana, sta entrando nel vivo: dal 17 al 21 giugno, Macerata si trasformerà nel cuore pulsante della cultura e dell’arte, culminando in due serate indimenticabili nello splendido scenario dello Sferisterio. Con la Rai come partner principale, l’evento promette di incantare un pubblico sempre più vasto, rafforzando il ruolo di questa manifestazione come vetrina privilegiata del talento nazionale.

È iniziato il conto alla rovescia per le fasi finali di Musicultura 2025, la XXXVI edizione del festival della canzone popolare e d'autore italiana che si terrà a Macerata dal 17 al 21 giugno. Un evento culturale tra i più prestigiosi d'Italia, che si concluderà con due serate spettacolari, il 20 e 21 giugno, nella magica cornice dello Sferisterio. La manifestazione sarà seguita dalla Rai, main media partner dell'iniziativa, attraverso un'ampia copertura su Rai Radio1, Rai2, Rai TGR, Rainews24, Rainews.it, Rai Italia e RaiPlay. Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio alla conduzione. La conduzione delle due serate conclusive è affidata a Carolina Di Domenico e, per la prima volta, a Fabrizio Biggio.

