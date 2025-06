musicultura 2025 la conferenza con i conduttori e gli otto vincitori

Tutto è pronto per l'edizione 2025 di Musicultura, l’evento che celebra la musica e i talenti emergenti italiani. Durante la conferenza stampa, condotta da Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, sono stati svelati i dettagli della manifestazione, con gli otto vincitori che si contenderanno il palco di Macerata dal 17 al 21 giugno. La Rai sarà presente in tutte le sue vesti, promettendo un’edizione imperdibile ricca di emozioni e sorprese.

Tutto pronto per l’edizione 2025 di Musicultura, il racconto della conferenza stampa con i conduttori Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, oltre agli otto vincitori, ecco tutti gli ospiti. Countdown per le fasi finali della XXXVI edizione di Musicultura in programma a Macerata dal 17 al 21 giugno. La Rai in veste di main media partner seguirà l’evento attraverso Rai Radio1, Rai2, Rai TGR, Rainews24, Rainews.it, Rai Italia e RaiPlay. La conduzione delle due serate conclusive di spettacolo, in scena il 20 e il 21 giugno allo Sferisterio, è affidata a Carolina Di Domenico e, per la prima volta, a Fabrizio Biggio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu