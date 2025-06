Musica James Senese chiude la prima parte del Pikentia Echoes Festival

Preparati a un viaggio indimenticabile nel cuore della musica napoletana: James Senese, autentica leggenda del Neapolitan Power, chiuderà con energia e passione la prima parte del Pikentia Echoes Festival. Dopo mesi di cultura e suoni coinvolgenti, l’evento culmina in un concerto imperdibile domenica 15 giugno alle 21 in piazza Risorgimento a Pontecagnano Faiano. Non perdere questa occasione di vivere un pezzo di storia musicale italiana!

James Senese, 80 anni di verità e resistenza: parte il tour “Chest’è ’a terra mia” tra musica, lotta e anima napoletana - Preparati a vivere un viaggio emozionale tra musica, lotta e l’anima pulsante di Napoli. Dal 15 giugno, James Senese, leggenda della scena italiana, dà il via al suo tour “Chest’è ‘a terra mia – ottant’anni”, un appuntamento imperdibile che celebra la sua lunga carriera e il nuovo album.

