Museo della città cambio al vertice della direzione scientifica Guarducci FI | Consiglio non informato quadro incerto e preoccupante

…fosse qualche aggiornamento o comunicato ufficiale. Tuttavia, la pagina risultava silenziosa, alimentando un senso di incertezza sulla direzione futura del museo. La situazione rivela l'importanza di trasparenza e comunicazione chiara in istituzioni culturali fondamentali per la città. Solo così si potrà rassicurare il pubblico e riconquistare la fiducia, elementi essenziali per il suo rilancio e il sostegno della comunità.

Ormai da diverse settimane non si sentiva più parlare del direttore del Museo della Città, Paolo Cova. La cosa mi aveva sorpreso e incuriosito, visto che in precedenza era spesso rammentato nel dibattito politico e culturale livornese. Pertanto sono andato sul sito del Museo per vedere se ci. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Museo della città, cambio al vertice della direzione scientifica. Guarducci (FI): "Consiglio non informato, quadro incerto e preoccupante"

In questa notizia si parla di: museo - città - cambio - vertice

“Roma città del Fuoco”: apertura straordinaria del Museo Storico - Il 17 maggio 2025, Roma ha riscoperto il Museo Storico “Roma città del Fuoco” in occasione di un’apertura straordinaria, nel quadro della Notte dei Musei.

Il consiglio di amministrazione ha accelerato i tempi per il cambio, nei piani del 76enne c’erano ancora due anni al vertice per individuare un successore Vai su Facebook

Guarducci (FI): “Misteriosa la scomparsa del direttore del Museo della Città. Il Consiglio non è stato informato”; A Vienna anche il Museo Albertina punta al dialogo e all’attualità; Cambiano i vertici dei musei: quattro grandi direttori non confermati da Giuli.