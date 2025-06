Musei Byron e Risorgimento La visita dei presidenti delle Camere di commercio

I Musei Byron e del Risorgimento brillano sotto i riflettori grazie alla visita dei presidenti delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, un evento che sottolinea il loro ruolo fondamentale come custodi di cultura, storia e tradizione. Questi luoghi rappresentano un patrimonio inestimabile non solo per Ravenna e la Romagna, ma per l’Italia intera, attirando appassionati da ogni dove. Una tappa che evidenzia come la cultura possa essere motore di crescita e valorizzazione territoriale.

Musei Byron e del Risorgimento sotto i riflettori grazie alla visita, nella tarda mattinata di ieri, dei presidenti del sistema delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna. "I Musei Byron e del Risorgimento hanno una straordinaria importanza culturale, economica e turistica, non solo per Ravenna e la Romagna, ma per tutta l’Italia che diventa meta privilegiata per migliaia di persone amanti della letteratura, del romanticismo e della storia. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ed all’intuizione e lungimiranza del presidente della Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, ideatore dei Musei". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musei Byron e Risorgimento. La visita dei presidenti delle Camere di commercio

Una delegazione della Grande stampa internazionale in visita ai musei Byron e del Risorgimento - Una delegazione della grande stampa internazionale, composta da inviati e giornalisti inglesi, visita oggi i Musei Byron e del Risorgimento.

PALAZZO GUICCIOLI A RAVENNA. SEDE DEL MUSEO BYRON E DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO Si è aperto al pubblico di recente un nuovo museo a Ravenna: Palazzo Guiccioli è un complesso di 2.220 metri quadrati che ospita il Museo Byron e il Mus

