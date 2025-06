Musah-Napoli trattativa in dirittura d’arrivo | c’è intesa sulle cifre presto il summit decisivo Pedullà

La trattativa tra Musah e il Napoli sta vivendo le fasi finali, con l’accordo sulle cifre ormai imminente. Secondo Alfredo Pedullà, l’intesa tra le parti si avvicina rapidamente, preludio a un summit decisivo che potrebbe sancire il trasferimento. La scelta di Antonio Conte di puntare su Musah dimostra quanto il giocatore sia considerato strategico per la nuova stagione. Resta solo da attendere il passo finale: il futuro di Musah è sempre più vicino a Napoli.

Musah-Napoli, la trattativa è in dirittura di arrivo. A riferirlo è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale. Di seguito quanto riferisce il giornalista. Le ultime di Pedulla su Musah-Napoli. Ecco quanto scrive Pedullà: "La trattativa per Musah dal Milan al Napoli è in uno stato molto avanzato, come abbiamo già raccontato. Una scelta precisa di Antonio Conte che ha indicato Musah per il perfetto assortimento a centrocampo dopo l'arrivo di De Bruyne. I due club hanno concordato una cifra tra i 23 e i 25 milioni per il cartellino, il Milan chiede qualche bonus in più, ci sarà un nuovo summit per arrivare alla definitiva quadratura del cerchio".