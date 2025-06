Musah al Napoli l’incredibile spoiler di Pulisic | cos’ha dichiarato

Il mercato estivo si infiamma: Yunus Musah potrebbe presto approdare al Napoli, mentre le dichiarazioni di Pulisic sul suo futuro aprono nuovi scenari. L’attesa cresce tra tifosi e addetti ai lavori, che sognano un Aquilotto rinforzato e competitivo. Ma cosa ha detto davvero il compagno di Musah? Scopriamo insieme le ultime novità e i dettagli esclusivi di questa trattativa calda e intrigante.

Il centrocampista rossonero sembra sempre piĂą vicino ai partenopei e il suo compagno e connazionale si è fatto scappare delle dichiarazioni incredibili sul futuro Da ormai un paio di giorni, è notizia nota che Yunus Musah potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli. Con l'ennesimo blitz di questo mese di giugno, la societĂ partenopea ha quasi chiuso un colpo importante per rinforzare il centrocampo. Con il futuro di Anguissa incerto, gli azzurri si sono tutelati con l'approdo di un calciatore che conosce molto bene la Serie A dopo l'esperienza al Milan. Il costo dell'affare oscillerebbe sui 25 milioni di euro, con Antonio Conte che avrebbe spinto fortemente per portare lo statunitense in squadra.