Muore incastrato fra le lamiere nell’incidente fra tre camion

Tragedia sulla A1: un incidente tra tre camion alimentari ha spezzato una vita e provocato intense operazioni di soccorso. La scena, drammatica e sconvolgente, si è svolta nella notte tra il 12 e il 13 giugno, lasciando la comunità sotto shock. Mentre i vigili del fuoco hanno liberato un uomo intrappolato, purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. Ecco cosa è successo in quel tragico momento.…

SIENA – Muore nell’incidente fra tre camion di generi alimentari. È successo intorno alla mezzanotte e mezza del 12 giugno sulla A1 in direzione nord e sul posto sono arrivati i mezzi sanitari e i vigili del fuoco di Siena con un supporto da Terni e Perugia. Una persona, rimasta intrappolata all’interno di uno dei mezzi è stata liberata dai vigili del fuoco, ma era morta sul colpo. L’intervento, che ha previsto anche la chiusura dell’autostrada per i rilievi e per i soccorsi, si è concluso intorno alle 3,25 di questa notte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

