Multe T-Red annullate | il Comune condannato a pagare le spese legali

La vicenda ha evidenziato come l'uso dei dispositivi T-Red possa portare a controversie legali, soprattutto quando vengono contestate sanzioni percepite come ingiuste. In un caso emblematico a Pescara, il Tribunale ha sancito l'annullamento delle multe per il superamento della striscia bianca e ha condannato il Comune a pagare le spese legali. Una sentenza che potrebbe cambiare il modo in cui vengono gestite le contestazioni legate alla tecnologia nei controlli stradali.

Pescara - Il Tribunale di Pescara ha confermato l'annullamento delle sanzioni per il superamento della striscia bianca agli incroci semaforici, condannando l'amministrazione comunale a rimborsare le spese legali. Una recente sentenza del Tribunale di Pescara ha messo in luce una controversia legata all'uso dei dispositivi T-Red, strumenti tecnologici installati per monitorare il rispetto delle linee di arresto ai semafori. La vicenda ha avuto inizio con il ricorso presentato dagli avvocati Alessandro Ferraro e Francesco Maria Di Gaetano, a seguito di sanzioni comminate a un automobilista che aveva oltrepassato di poco la linea bianca all'incrocio con il semaforo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Multe T-Red annullate: il Comune condannato a pagare le spese legali

