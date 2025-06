Motorola Edge 60 Pro | smartphone con cuore AI e colori pantone

Scopri il nuovo Motorola Edge 60 Pro, uno smartphone che unisce eleganza e funzionalità grazie ai colori Pantone e a un cuore AI potente. Un dispositivo pensato per accompagnarti in ogni aspetto della giornata, dalla produttività al relax, offrendo prestazioni eccezionali senza svuotare il portafoglio. Perché scegliere tra stile e innovazione? Con Motorola, puoi averli entrambi, rendendo ogni momento ancora più speciale.

Gli smartphone non sono più solo dispositivi per telefonare o mandare messaggi: sono diventati compagni di vita. Servono per lavorare, studiare, rilassarsi, scattare foto, organizzare la giornata e rimanere sempre connesse. Per questo, nella scelta di un nuovo modello, guardiamo ormai a tanti fattori: design, fotocamera, durata della batteria, intelligenza artificiale e facilità d’uso. E tutto questo, se possibile, senza spendere cifre esagerate. Motorola da qualche tempo rappresenta una delle migliori soluzioni in questo senso, perché ha capito che oltre alla scheda tecnica bisogna porre grande attenzione ad altri dettagli dello smartphone, come i colori che sono realizzati in collaborazione con Pantone, con alcune chicche che rappresentano una unicità sul mercato, come la profumazione dei telefoni che si trova quando si apre la loro confezione. 🔗 Leggi su Dilei.it