Motori che passione! | successo per il Pit-Stop con rombo delle SuperCar Ferrari e Lamborghini

Motori che passione, successo garantito: il pit stop con il rombo delle supercar Ferrari e Lamborghini ha acceso i cuori di appassionati e curiosi a Caserta. Un evento imperdibile che ha celebrato l’eccellenza italiana nel mondo delle auto di lusso, attirando circa 80 veicoli iconici in un’atmosfera vibrante e carica di adrenalina. Circa due minuti di pura emozione: scopriamo insieme come questa giornata ha fatto vibrare la passione motoristica.

Tempo di lettura: 2 minuti La potenza delle supercar italiane piĂą iconiche, Ferrari e Lamborghini, ha invaso Caserta domenica scorsa per una giornata all’insegna della passione motoristica  e dell’ eccellenza tecnologica. Circa 80 bolidi di lusso  si sono radunati nei pressi del casello autostradale A1 Caserta Nord, dando il via a un evento straordinario promosso dalla Federazione Italiana Supercar, presieduta da Luigi Iossa. Punto di ritrovo  è stata la moderna stazione di servizio Shell Caserta Nord, in Via Tifata a Casagiove, che per l’occasione è diventata tappa d’eccellenza  per vetture d’élite, prima della partenza verso la Reggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Motori, che passione!: successo per il Pit-Stop con rombo delle SuperCar Ferrari e Lamborghini

