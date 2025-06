Moto parcheggiate sotto l' ombrellone | nuova amara denuncia dell' associazione Balnea

Un’immagine che fa riflettere e solleva il problema della tutela degli spazi pubblici. L’associazione Balnea denuncia con fermezza il comportamento incivile di alcuni giovani, che usano le moto per occupare indebitamente un’area riservata alle persone, compromettendo il relax e la sicurezza di tutti. È ora di agire per preservare il rispetto e l’ordine delle nostre spiagge. La questione richiede una risposta decisa e condivisa da tutta la comunità.

Abbiamo visto il video, che ci avete inviato indignati, che documenta la maleducazione di alcuni ragazzi che, con le loro moto, circolano e occupano senza alcun riguardo anche il posto all'ombra sotto l'ombrellone piazzato sul piazzale dall'associazione Balnea per le persone e non per le moto.