mostro di modena la famiglia di una vittima chiede di riaprire il caso

Un grande dolore che si protrae nel tempo, una famiglia che non ha mai trovato pace. La famiglia di Anna Maria Palermo, vittima di un inquietante serial killer che ha seminato paura nel Modenese tra gli anni '80 e '90, chiede con forza di riaprire le indagini irrisolte. È arrivato il momento di fare luce su un passato oscuro e trovare giustizia per tutte le vittime coinvolte.

Modena, 12 giugno 2025 - Un mistero mai risolto con una serie di delitti, oggi si direbbe femminicidi, compiuti nell'arco di dieci anni nel Modenese. La famiglia di Anna Maria Palermo, ritrovata morta a 20 anni il 26 gennaio 1994 e tra le otto presunte vittime del ' mostro di Modena', mai individuato, chiede di riaprire le indagini. "Non ebbe mai giustizia. Noi, dopo mesi di ricerca e studio degli atti, intendiamo chiedere la riapertura delle indagini perché con la moderna scienza oggi è possibile analizzare i reperti elencati in ben tre pagine di verbale". In particolare dagli atti emerge che Anna Maria aveva sugli avambracci lividi da afferramento e ferite da taglio sul petto.