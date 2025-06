Mostro di Modena la famiglia di una vittima chiede di riaprire il caso | ecco perché

Un’ombra oscura aleggia su Modena: un serial killer non ancora catturato, che ha seminato dolore tra gli anni '80 e '90. La famiglia di Anna Maria Palermo, vittima di quel dramma, reclama giustizia riaprendo le indagini. Dopo decenni di silenzio e dubbi irrisolti, il loro appello risuona forte: è giunto il momento di fare chiarezza e portare luce su un passato che non può essere dimenticato.

Modena, 12 giugno 2025 - Un mistero mai risolto con una serie di delitti, oggi si direbbe femminicidi, compiuti nell'arco di dieci anni nel Modenese. La famiglia di Anna Maria Palermo, ritrovata morta a 20 anni il 26 gennaio 1994 e tra le otto presunte vittime del ' mostro di Modena', mai individuato, chiede di riaprire le indagini. "Non ebbe mai giustizia. Noi, dopo mesi di ricerca e studio degli atti, intendiamo chiedere la riapertura delle indagini perché con la moderna scienza oggi è possibile analizzare i reperti elencati in ben tre pagine di verbale". In particolare dagli atti emerge che Anna Maria aveva sugli avambracci lividi da afferramento e ferite da taglio sul petto.