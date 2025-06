Mostre, concerti e trekking fino alla Filanda.

Un ricco programma di eventi celebra l’anniversario della strage nazifascista di Forno, tra mostre, concerti e trekking fino alla storica filanda. Oggi, alle 15:30, si apre con l’inaugurazione della mostra di Maria Giulia Cherubini “Omaggio a un uomo che scelse la libertà: Tito” in Pizzo Acuto, seguita dal murale “Ora e sempre resistenza”. Un’occasione imperdibile per scoprire memorie e testimonianze di coraggio e libertà.

