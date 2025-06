Morto in uno scontro a fuoco uno dei due rapinatori che hanno sparato e ucciso il carabiniere Legrottaglie

Una tragica svolta scuote la vicenda del brigadiere Carlo Legrottaglie, ucciso in un folle scontro a fuoco durante una rapina. Uno dei due rapinatori coinvolti ha perso la vita, mentre l’altro è stato catturato e portato in caserma. La vicenda resta ancora avvolta nel mistero, tra colpi di scena e interrogativi irrisolti. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

È morto uno dei due rapinatori che hanno sparato al Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie e lo hanno ucciso. I due sono stati catturati dalla polizia a Grottaglie. Non è ancora chiaro se sia deceduto nel corso della sparatoria con la polizia durante la cattura o se fosse già stato ferito in quella con il militare. L'altro uomo, un 59enne, è stato portato in caserma a Martina Franca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

CC ucciso,presi rapinatori: uno è morto - Una tragica giornata di violenza si è consumata nei pressi di Grottaglie, dove due rapinatori hanno aperto il fuoco, causando la morte del brigadiere Carlo Legrottaglie, un uomo che stava per andare in pensione.

Si chiamava Carlo Legrottaglie e aveva 59 anni il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana (Brindisi): il militare è morto durante una sparatoria, dopo che una macchina non si è fermata all'alt. Ora è caccia a due uomini Vai su Facebook

Brindisi, carabiniere ucciso dopo inseguimento: catturati i due rapinatori; Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana: uno dei 2 malviventi è morto in una masseria a Grottaglie, catturato l’altro; Francavilla Fontana, carabiniere ucciso durante un inseguimento. Arrestati i killer dopo un conflitto a fuoco: uno è morto.

Carabiniere ucciso, presi rapinatori che hanno sparato Come scrive ansa.it: Sarebbero stati catturati i rapinatori che questa mattina hanno aperto il fuoco contro il brigadiere capo Carlo Legrottaglie uccidendolo nelle campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie.