Morto Harris Yulin L' interprete di Scarface aveva 87 anni

L’attore ha spaziato tra teatro e cinema recitando in numerose pellicole di successo internazionale: da Scarface a Ghostbusters II. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto Harris Yulin. L'interprete di Scarface aveva 87 anni

In questa notizia si parla di: scarface - morto - harris - yulin

È morto Harris Yulin, l’attore di Scarface e Ghostbuster II aveva 87 anni - Il mondo del cinema e della televisione piange Harris Yulin, scomparso all’età di 87 anni. Celebre per ruoli iconici come il poliziotto corrotto in Scarface e il giudice in Ghostbuster II, ha lasciato un’impronta indelebile sul grande e piccolo schermo.

È morto a 87 anni l'attore Harris Yulin, noto per aver interpretato il poliziotto corrotto Mel Bernstein nel cult Scarface con Al Pacino. Il pubblico lo ricorda anche per la serie Netflix Ozark, in cui è stato Buddy Dieker Vai su X

Si chiamava Carlo Legrottaglie e aveva 59 anni il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana (Brindisi): il militare è morto durante una sparatoria, dopo che una macchina non si è fermata all'alt. Ora è caccia a due uomini Vai su Facebook

È morto Harris Yulin, attore di Scarface e Ghostbusters: aveva 87 anni; Morto Harris Yulin. L'interprete di Scarface aveva 87 anni; Harris Yulin, morto il poliziotto corrotto di Scarface: aveva 87 anni. Aveva recitato in Ozark e Star Trek.

È morto Harris Yulin, attore di Scarface e Ghostbusters: aveva 87 anni Si legge su tg24.sky.it: L’attore, 87 anni, ha spaziato tra teatro e cinema recitando in numerose pellicole di successo internazionale: da Scarface a Ghostbusters II -