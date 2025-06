Morte sospetta a Roma | donna deceduta dopo liposuzione ipotesi embolia polmonare

Una tragica notizia scuote Roma: Ana Sergia Alcivar Chenche, 46 anni, è deceduta dopo una liposuzione. Le prime ipotesi indicano un’embolia polmonare come possibile causa, mentre gli approfondimenti sull’autopsia escludono shock anafilattico. La comunità si interroga sulle reali cause di questa morte sospetta, che richiama l’attenzione sulla sicurezza degli interventi estetici. Resta da scoprire cosa abbia portato a questa tragedia e quali misure possano essere adottate per prevenire simili episodi in futuro.

La donna morta dopo una liposuzione a Roma potrebbe essere stata stroncata da un' embolia polmonare da una complicazione cardiaca. E' stato infatti escluso lo shock anafilattico e serviranno ulteriori esami istologici per individuare le cause della morte. Sono questi i primissimi risultati dell' autopsia svolta sul corpo di Ana Sergia Alcivar Chenche, la donna di 46 morta sabato dopo essere stata colta da malore nel corso di un intervengo di liposuzione in uno studio medico di Roma, nella zona di Primavalle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morte sospetta a Roma: donna deceduta dopo liposuzione, ipotesi embolia polmonare

